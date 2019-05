Mainz

Städte kämpfen gegen Wildgriller und Müll

24.05.2019, 06:59 Uhr | dpa

Bei schönem Wetter zieht es viele Rheinland-Pfälzer in öffentliche Parks und Grünanlagen. Zwar ist das Grillen dort vielerorts verboten, trotzdem haben viele Städte und Kommunen ein Problem mit Wildgrillern und ihrem Müll, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. So hat die Stadt Mainz im Kampf um Sauberkeit ihre Bußgelder erhöht. Man werde einen "harten Kurs" fahren, sagte ein Stadtsprecher. Auch Kaiserslautern, Ludwigshafen und Koblenz schicken regelmäßig Mitarbeiter auf Kontrollgang durch ihre Grünanlagen. In Pirmasens wird das eigentlich verbotene Grillen auf dem städtischen Rasen dagegen geduldet, solange kein Schaden entsteht. Viele Bürger hätten ansonsten keine Gelegenheit zu grillen, sagte eine Sprecherin.