Kaiserslautern

Brand in Restaurant: Feuerwehr vermutet Brandstiftung

24.05.2019, 08:11 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Restaurant in Kaiserslautern könnte nach Angaben der Feuerwehr vorsätzlich ausgelöst worden sein. Das Feuer war am Freitagmorgen in dem zweigeschossigen Gebäude ausgebrochen. "Die Tür war offen, also vermutlich ein Einbruch", sagte ein Sprecher. Weil es an drei verschiedenen Stellen im Erd- und Obergeschoss brannte und nach Grillanzünder roch, geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus.

Einsatzkräfte brachten die Flammen nach etwa drei Stunden unter Kontrolle. Der Schaden liegt bei rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die "Rheinpfalz" berichtet.