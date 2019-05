Neugersdorf

Über 100 Objekte laden zum Umgebindetag ein

24.05.2019, 08:13 Uhr | dpa

Zum Tag des offenen Umgebindehauses an diesem Sonntag stehen rund 100 der europaweit einzigartigen Bauten im Dreiländereck für einen Besuch offen. "Der Tag bietet an vielen Orten die einmaligen Chance, einmal in Häuser hinzuschauen, die ansonsten nicht geöffnet sind. Auch ein Blick über die Grenze nach Polen und Tschechien lohnt sich", sagte Arnd Matthes von der Stiftung Umgebindehaus. Nach jüngsten Zählungen existieren noch rund 20 000 Häuser mit der charakteristischen Mischung aus Fachwerk und Blockbauweise. In Sachsen gibt es noch rund 7000 Umgebindehäuser. Die Blütezeit dieser speziellen Häuser erstreckte sich vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Schriftlich nachweisbar ist die Entstehung der ersten Häuser im 16. Jahrhundert.