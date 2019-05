Hannover

Falscher Handwerker beklaut Rentnerin: 100 000 Euro

24.05.2019, 11:30 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Mann hat sich als Handwerker ausgegeben und einer Seniorin in Hannover Schmuck im Wert von 100 000 Euro gestohlen. Der Täter hatte zunächst bei der Rentnerin geklingelt und behauptet, schon einmal bei ihr als Handwerker gearbeitet zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er verschaffte sich Zugang zu ihrer Wohnung und stahl dabei einen Schlüssel. Als die Frau außer Hauses war, kehrte der Dieb am Montagnachmittag zurück und entwendete den Schmuck.