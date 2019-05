Magdeburg

Lang erwartete Giraffen-Geburt wird zum Drama

24.05.2019, 11:37 Uhr | dpa

Ein Tierpfleger reicht einer Giraffe am 17.02.2017 im Zoo Magdeburg ein Knäckebrot. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Vorfreude auf Giraffen-Nachwuchs im Magdeburger Zoo ist in Bestürzung umgeschlagen: Internet-Nutzer konnten am Freitag per Live-Übertragung mitverfolgen, wie Giraffenmutter Femke ein regloses Junges zur Welt brachte. Die Geburt wurde auf der Plattform Youtube gezeigt. Mitarbeiter des Zoos kümmerten sich um das Neugeborene. Schließlich rollten sie es reglos zusammen und ließen Mutter Femke mit dem Kleinen zurück im Stall.

Der Zoo Magdeburg war vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Per Facebook gingen jedoch binnen kürzester Zeit Trauerbekundungen in mehreren Sprachen ein. Der Zoo hatte wochenlang dafür geworben, die Giraffengeburt live mitzuerleben. Giraffen sind etwa 14 bis 15 Monate trächtig.