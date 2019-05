Hoogstede

Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

24.05.2019, 12:56 Uhr | dpa

Bei der Kollision eines Autos mit einem Fahrrad ist am Freitag in Ringe (Kreis Grafschaft Bentheim) der Radfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 81-Jährige auf einer Kreisstraße, als er von dem Auto überholt wurde. Dabei erfasste der Wagen das Fahrrad. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. Der 58 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. Die Straße musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt werden.