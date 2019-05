Forst (Lausitz)

Eine Frau bei Brand in Gartenanlage in Forst verletzt

24.05.2019, 13:10 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Gartenanlage in Forst (Spree-Neiße) sind am Freitag drei Lauben abgebrannt. Dabei wurde eine Frau verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zwei Gartenbesitzer konnten sich in Sicherheit bringen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst.