Streit in Schrebergarten

Rentner lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger kracht in Mauer

24.05.2019, 14:29 Uhr | tme, dpa

Ein Streit in einem Schrebergarten in der Feldmarkstraße ist am Donnerstagabend eskaliert. Zwei Männer gerieten in Streit, am Ende ist ein 70-jähriger Rentner lebensgefährlich verletzt und sein Kontrahent auf der Flucht mit einem Auto in eine Mauer gerast.

Aufmerksame Zeugen riefen demnach am späten Donnerstagabend die Polizei, weil sich in der Kleingartenkolonie in der Feldmarkstraße wohl zwei Männer zunächst verbal gestritten haben sollen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie einen lebensgefährlich verletzten 70-Jährigen vor. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 43-Jähriger, der als tatverdächtig gilt, war zuvor bereits vom Tatort geflohen. Doch weit kam er nicht.



Auf der Flucht Unfall gebaut

Wenig später erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Autounfall in der Gelsenkirchener Straße in Höhe der Einmündung Fritz-Schupp-Allee. Wie sich herausstelle, war der 43-Jährige Tatverdächtige, der mutmaßlich betrunken war, auf seiner Flucht aus dem Schrebergarten mit einem Auto von der Straße abgekommen und in eine Mauer gerast, die er mit dem Auto durchbrochen hat. Er wurde schwer verletzt und kam wie sein mutmaßliches Opfer in ein Essener Krankenhaus.

Zu den Hintergründen des Streits konnte die Polizei keine Angaben machen.

Verwendete Quellen: Pressemitteilung der Polizei Essen

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa