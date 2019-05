Dieburg

Zwei Radlerinnen stoßen zusammen: Frau schwer verletzt

24.05.2019, 14:22 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Radlerinnen am Freitagmorgen in Dieburg ist eine von ihnen schwer verletzt worden. Die 65-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Die andere Radfahrerin im Alter von etwa 18 Jahren fuhr weiter, nach ihr wird gesucht. Nach den ersten Ermittlungen war die 65-Jährige nach links abgebogen und dabei gegen die in dieselbe Richtung fahrende Radlerin gestoßen.