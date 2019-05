Wittenburg

"Mehlwelten"-Museum erweitert: Religion und Mehl

24.05.2019, 14:24 Uhr | dpa

Das "Mehlwelten"-Museum in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist erweitert worden. Am Freitag öffnete ein neuer Ausstellungsraum zum Thema "Korngötter", wie der Betreiber, das Unternehmen Mühlenchemie, mitteilte. Der Besucher werde in die Welt der Gottheiten und Riten geführt, die bereits seit der Frühgeschichte ertragreiche Ernten sichern sollten. Der Stolz der Sammlung sei eine 2000 Jahre alte Kornmumie - eine Nachbildung der Totengötter Sokar und Osiris. Gefüllt mit Nilschlamm, Gersten- und Emmerkörnern, habe sie für die Keimkraft des Lebens gestanden. Obwohl es früher unzählige solcher Kornmumien gegeben habe, seien heute weltweit weniger als 200 Osiris-Sokar-Sarkophage erhalten.