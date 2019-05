Frankenberg/Sa.

Orchideen bei Landesgartenschau ausgebuddelt

24.05.2019, 15:42 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben vom Gelände der Landesgartenschau in Frankenberg (Mittelsachsen) 150 Orchideen gestohlen. Die Blumen waren in den sogenannten Paradiesgärten Mühlbachtal eingepflanzt. Die Polizei bezifferte den Schaden am Freitag auf 3750 Euro. Die Orchideen seien bereits von Dienstag auf Mittwoch gestohlen worden.