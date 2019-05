Hamburg

Spielhalle überfallen: Polizei sucht nach zwei Männern

24.05.2019, 16:11 Uhr | dpa

Zwei maskierte Männer haben eine Spielhalle im Hamburger Stadtteil Barmbek-Süd überfallen. Eine 22 Jahre alte Mitarbeiterin der Spielhalle und ihr 31 Jahre alter Kollege wollten das Gebäude in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht verlassen, als sie von den beiden Maskierten unter Gewaltanwendung wieder zurückgedrängt wurden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der männliche Angestellte sei von einem der Täter zu Boden gestoßen und dort festgehalten worden. Der zweite Maskierte habe die 22-Jährige in den Tresorraum gezerrt, ihr mit Gewalt gedroht und sie gezwungen, den Tresor zu öffnen. Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Täter einen hohen Geldbetrag und verstauten diesen in zwei Sporttaschen. Die Angestellten seien anschließend gefesselt worden. Eine Sofortfahndung mit 15 Streifenwagen sei erfolglos geblieben.