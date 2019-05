Verkehrswende

Essen setzt auf Hybridbusse gegen Fahrverbote

24.05.2019, 16:16 Uhr | dpa

In der von einem großflächigen Dieselfahrverbot bedrohten Stadt Essen sollen Hybridbusse für bessere Luft sorgen. Das kommunale Verkehrsunternehmen Ruhrbahn hat jetzt die ersten von 45 bestellten Bussen mit der sogenannten Mild-Hybrid-Technologie erhalten. Mit dieser Technik wird Bremsenergie in Strom für einen Elektromotor zur Unterstützung des Verbrennungsmotors umgewandelt. Im nächsten Jahr sollen weitere 42 solcher Busse hinzukommen, wie die Ruhrbahn am Freitag mitteilte. Langfristig will das in Essen und Mülheim fahrende Verkehrsunternehmen seine Busflotte komplett auf rein elektrisch betriebene Fahrzeuge umstellen. Das könnte bis 2030 erfolgen, sagte Geschäftsführer Uwe Bonan.