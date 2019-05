Löffingen

Fliegerbombe in Löffingen gefunden: Evakuierung läuft

24.05.2019, 18:52 Uhr | dpa

Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Löffingen nahe Freiburg ist am Freitag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Nach ersten Bewertungen handele es sich vermutlich um eine 250-Kilo-Bombe, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Häuser im Umkreis von 300 Metern um den Fundort müssten für eine Entschärfung geräumt werden, hieß es weiter. Für die Betreuung von Anwohnern stehe eine Sporthalle zur Verfügung.