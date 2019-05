Dresden

Zwei Verletzte nach Messerangriff in Dresden

24.05.2019, 23:05 Uhr | dpa

Bei einem Messerangriff in Dresden sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Zuerst seien mehrere Menschen, vermutlich sechs oder sieben, in einem Treppenhaus im Stadtteil Gorbitz in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher. Einer von ihnen habe dann plötzlich ein Messer gezogen und zwei Menschen verletzt. Der Täter sei dann geflüchtet, nach ihm wurde auch am späten Abend noch gesucht. Die Hintergründe des Streits, über den zuerst "Tag24.de" berichtet hatte, waren zunächst unklar. Auch zu den Identitäten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.