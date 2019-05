Plauen

Integrationsfest in Plauen als Zeichen gegen Ausgrenzung

25.05.2019, 02:30 Uhr | dpa

Ein Integrationsfest der Diakonie soll heute in Plauen ein Zeichen gegen Ausgrenzung setzen. Der Aktionstag richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. Zeitgleich hat die rechtsextreme Kleinstpartei "Der dritte Weg" eine Kundgebung angemeldet. Das hatte zunächst für Verunsicherung gesorgt, dann aber zu Gegenprotest geführt. Ein Aufmarsch des Dritten Wegs in Plauen am 1. Mai mit Signalfackeln, Trommeln und uniformer Kleidung hatte bundesweit Empörung ausgelöst.

Es sei das deutlichste Zeichen gegen Ausgrenzung, dass das Fest wie geplant stattfindet, hatten die Organisatoren im Vorfeld erklärt. Unter anderem hat Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) angekündigt, das Integrationsfest zu besuchen.