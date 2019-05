Zschepplin

Vermummte stürmen Jugendclub: Zwei Menschen verletzt

25.05.2019, 10:02 Uhr | dpa

Etwa 15 Vermummte haben einen Jugendclub in Zschepplin (Landkreis Nordsachsen) gestürmt. Die Angreifer hätten in der Nacht randaliert und auf zwei Besucher des Clubs eingeschlagen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die beiden Besucher wurden mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Die Angreifer entkamen. Ein politisches Motiv schloss die Polizei aus.