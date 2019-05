Hamburg

Auto kracht in Hauswand: 30-Jähriger schwer verletzt

25.05.2019, 10:26 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Curslack mit seinem Auto gegen eine Hauswand gekracht und schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Vermutlich sei der Mann am Freitagabend zu schnell gefahren und daher von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Giebelwand wurde von der Feuerwehr vorläufig gesichert, die Schäden am Haus sollten überprüft werden. Weitere Angaben zu dem Wohnhaus machte die Polizei zunächst nicht.