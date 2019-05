Görlitz

Bombardier: Görlitzer Standort nimmt Schlüsselrolle ein

25.05.2019, 11:34 Uhr | dpa

Eine Zukunftsversprechen hat Bombardiers Deutschland-Chef Michael Fohrer den Görlitzer Waggonbauern anlässlich des 170-jährigen Jubiläums ihres Werks gegeben. "Mit der Neuausrichtung als Kompetenzzentrum für den Wagenkasten-Rohbau nimmt der Standort weiterhin eine Schlüsselrolle bei Bombardier in Deutschland ein", sagte er am Samstag zum Tag der offenen Tür. Derzeit habe das Werk eine hohe Auslastung und die Auslieferung an Kunden oberste Priorität. Parallel dazu liefen Investitionsplanungen. Mit der schrittweisen Umsetzung sei im kommenden Jahr zu rechnen. Zu Gast waren Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD).

Der kanadische Konzern hatte vor drei Jahren Umstrukturierungen für seine sieben deutsche Standorte angekündigt, darunter auch für Görlitz. Nach langen Verhandlungen wurde der Erhalt aller Werke in Deutschland vereinbart. Derzeit sind in Görlitz 1200 Waggonbauer beschäftigt. Gegründet wurde das Unternehmen 1849. Bekannt wurde der Standort mit Doppelstocktriebzügen, auch Intercity- und Regionalzüge sowie U-Bahnen aus Görlitz sind weltweit im Einsatz.