Hamburg

Tschentscher: Populisten wollen uns die Freiheit nehmen

25.05.2019, 13:01 Uhr | dpa

Vor der Europawahl hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor einem Erstarken rechtsnationaler Kräfte gewarnt. Populisten lockten immer mit scheinbaren Verbesserungen auf nationaler Ebene, sagte er dem "Hamburger Abendblatt" (Sonnabend). "In Wahrheit wollen sie die alte Kleinstaaterei wieder einführen, Grenzen aufbauen und uns die Freiheit nehmen. Da sollten gerade die Menschen in der Freien und Hansestadt Hamburg sagen, das ist der falsche Weg." Hamburg sei wirtschaftlich stark und international. Und dieser Wohlstand beruhe seit Jahrhunderten darauf, "dass wir gute Beziehungen in alle Welt pflegen."

Zwischen den großen Mächten der Welt sei Deutschland allein kein starker Partner. Aber Europa mit mehr als 500 Millionen Einwohnern sein eine ernstzunehmende Kraft. "Damit können wir Demokratie, Freiheit, faire Handelsbeziehungen und gerechte Besteuerung von Unternehmen überhaupt erst durchsetzen." Es gehe um wirtschaftliche Vorteile, aber auch darum, frei zu reisen, Studien- und Arbeitsorte aussuchen zu können. "Das alles würden wir verlieren, wenn europafeindliche Kräfte die Überhand gewinnen."

Tschentscher rief auch zur Teilnahme an den Bezirksversammlungswahlen auf. "Viele Dinge, die unser tägliches Leben betreffen, werden in den Bezirken entschieden: Wo sollen noch Wohnungen gebaut werden, wo soll eine Grünanlage entstehen, wo brauchen wir andere Verkehrsbeziehungen?" Wer sich für sein persönliches Lebensumfeld interessiere, sollte zur Bezirkswahl gehen. "Ich hoffe, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen."