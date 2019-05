Kiel

Online-Kommunikationspreis: Presse-Team der Staatskanzlei

25.05.2019, 13:32 Uhr | dpa

Ein Einladungsvideo zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel hat dem Videoteam der Staatskanzlei den deutschen Online-Kommunikationspreis eingebracht. Das Kurzvideo "Schleswig-Holstein lädt ein" sei in der Kategorie "Short Clip" ausgezeichnet worden, teilte die Landesregierung am Samstag mit. Die Autoren Denise Friedrich und Claas Wiese aus der Presse- und Informationsstelle der Landesregierung setzten sich demnach in der Endrunde gegen vier weitere Nominierte durch.

Mit dem jährlich vom Magazin "Pressesprecher" und der Quadriga Hochschule Berlin in knapp 50 Kategorien vergebenen Preis werden herausragende Projekte, Kampagnenplanung und Strategien der digitalen Kommunikation ausgezeichnet.

Staatskanzleichef Dirk Schrödter (CDU) dankte den über 30 Unternehmen, Vereinen, Einrichtungen, Organisationen sowie Veranstaltern von Festivals, die mit der Bereitstellung von mehr als zehn Stunden Videomaterial den Einladungs-Clip erst möglich gemacht hätten. Unter dem Motto "Mut verbindet" wird am 2. und 3. Oktober in Kiel das zentrale Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit gefeiert.