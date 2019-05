Düsseldorf

Gute Stimmung beim Japan-Tag in Düsseldorf

25.05.2019, 15:03 Uhr | dpa

Japanische Kultur und Tradition hat viele Menschen zum Japan-Tag nach Düsseldorf gelockt. "Der Besuch ist rege, die Stimmung super und das Wetter perfekt", sagte ein Sprecher von Tourismus Düsseldorf am Samstag. Nachdem am Vormittag eine Patenschaft zu der japanischen Provinz Chiba im Rathaus unterzeichnet wurde, konnten sich die Besucher an Imbiss- und Informationsständen versorgen, in der Kunst des Origami versuchen oder Kimonos anprobieren. Sogenannte Cosplayer hatten sich mit großem Aufwand als japanische Comic-Figuren verkleidet. Am Abend sollte ein großes Feuerwerk das Fest beenden. Unter anderem sollten japanische Manga-Figuren und ein Oktopus am Himmel zu sehen sein.