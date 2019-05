Wetter zeigt sich heiter bis wolkig in Hessen

25.05.2019, 15:36 Uhr | dpa

Wolken und Sonne begleiten die Hessen durchs Wochenende. Vom Odenwald bis zur Rhön seien zunächst noch einzelne Schauer möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Gewitter seien mancherorts nicht ausgeschlossen. Der Sonntag zeigt sich demnach meist bewölkt, im Süden und Osten des Landes auch heiter. Die Höchsttemperaturen steigen demnach auf 18 bis 23 Grad. Mit Wolken und Schauern soll es dann am Montag in die neue Woche gehen. Dabei bleibt es mild bei maximal 19 bis 22 Grad.

Auf sommerliche Temperaturen von mehr als 25 Grad müsse man noch etwas warten, teilte der DWD zur allgemeinen Wetterlage mit. Die seien voraussichtlich erst Anfang Juni zu erwarten.