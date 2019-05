Puerto del Carmen

Leipziger Kramer bei Ironman Lanzarote auf zweiten Platz

25.05.2019, 17:33 Uhr | dpa

Triathlet Christian Kramer vom SC DHfK Leipzig hat beim Ironman Lanzarote den starken zweiten Platz belegt. Der 35-Jährige wiederholte damit seinen Rang von 2015. Zum ersten Ironman-Sieg in seiner Karriere fehlten Kramer knapp fünf Minuten. Er benötigte für die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathon 8:56:08 Stunden.

Schneller war am Samstag im Ziel in Puerto del Carmen nur der Belgier Frederik van Lierde. In 8:51:16 Stunden feierte der 40-Jährige seinen neunten Ironman-Erfolg. Dritter auf der kanarischen Insel wurde der Spanier Emilion Aguayo Munoz in 9:00:55 Stunden bei Sonnenschein, aber windigen Verhältnissen, die vor allem auf der ohnehin sehr anspruchsvollen Radstrecke den Athleten noch mehr abverlangten. "Der Wind war heute die Hölle", sagte Kramer. "Ich bin so fertig und so glücklich, ins Ziel gekommen zu sein."