Erfurt

THC siegt gegen Metzingen und steht im Pokal-Finale

25.05.2019, 17:38 Uhr | dpa

Der Thüringer Handballclub steht nach einem 35:25 (18:14) gegen die TuS Metzingen im Pokalfinale. Kapitänin Iveta Luzumova und Nationalspielerin Emily Bölk zeigten sich beim THC im Spiel der Vorschlussrunde am Samstag in Stuttgart besonders treffsicher. An diesem Sonntag kämpfen die Thüringerinnen im Finale um den Titel. Gegner wird entweder Meister SG BBM Bietigheim oder der SV Union Halle-Neustadt sein.

Das Team von Trainer Herbert Müller begann stark ging schnell in Führung. Die Thüringerinnen zeigten eine konzentrierte Leistung, brachten Metzingen mit sehenswerten Würfen in der Offensive immer wieder zum Verzweifeln. In der Defensive zeigte sich der THC aber mitunter zu fahrig.

Nach der Halbzeit zog der THC das Tempo an, konnte sich mit sieben Toren absetzen. Torhüterin Ann-Catrin Giegerich zeigte sich mit mehreren Paraden als starker Rückhalt. Nach einer Auszeit kamen die "Tussies" zurück, kämpften sich auf vier Tore heran. Müller nahm seinerseits die Auszeit, die Wirkung zeigte. Seine Mannschaft zog wieder davon. Metzingen hatte in der Schlussviertelstunde nichts mehr entgegenzusetzen.