Spiesen-Elversberg

1. FC Saarbrücken holt sich Saarland-Pokal

25.05.2019, 18:18 Uhr | dpa

Der 1. FC Saarbrücken hat zum elften Mal den Saarlandpokal gewonnen. Der Regionalligist setzte sich im Finale am Samstag beim Ligarivalen SV Elversberg mit 2:1 (2:1) durch und buchte damit das Ticket für die erste Runde im DFB-Pokal. Manuel Zeitz brachte den Gastgeber in der 10. Minute in Führung, doch Israel Suero Fernandez (14.) und Sebastian Jacob (40.) drehten die Partie für Saarbrücken.