Leipzig

Tausende fiebern mit RB Leipzig um den ersten Titel

25.05.2019, 20:45 Uhr | dpa

Tausende Fans haben in Leipzig das Pokalfinale zwischen ihrer Fußball-Bundesligamannschaft RB und dem FC Bayern auf Leinwänden verfolgt. 4500 Menschen kamen nach Angaben einer Sprecherin von RB Leipzig am Samstagabend zum Public Viewing auf der Festwiese vor dem Stadion in Leipzig. Sie feuerten ihre Mannschaft mit Fangesängen und Applaus an. Außerdem wurde die Partie in zahlreichen Kneipen übertragen.

Zehn Jahre nach der Gründung des Vereins stand RB Leipzig am Samstag erstmals im DFB-Pokalfinale. Nicht alle Fans hatten Stadionkarten für das Spiel ergattert oder konnten nach Berlin reisen. So fieberten zahlreiche Familien und junge Fans der Leipziger Fußballer vor Leinwänden mit. Unabhängig vom Spielausgang wollten die Fans ihre Mannschaft am Sonntagnachmittag auf der Festwiese empfangen.