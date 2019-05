Kamenz

Rund 3,3 Millionen Sachsen zur Wahl aufgerufen

26.05.2019, 01:23 Uhr | dpa

Rund 3,3 Millionen Sachsen sind am heutigen Sonntag dazu aufgerufen, das Europaparlament und die Kommunalvertretungen neu zu bestimmen. Von 8.00 bis 18.00 Uhr können sie in den rund 6000 Wahllokalen landesweit ihre Stimme für eine der 40 Parteien und Listen abgeben, die um den Einzug ins Europaparlament kämpfen. Zudem wählen die Sachsen die Kreistage aller zehn Landkreise sowie die Stadträte in den drei kreisfreien Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz. In 416 Gemeinden werden außerdem die Gemeinderäte neu gewählt. Der Urnengang gilt als Stimmungstest für die Landtagswahlen im Herbst - und als Fingerzeig für die Stärke der AfD.

Die Partei trat bei der letzten Europawahl 2014 zum ersten Mal an und holte 10,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damals wurde die CDU stärkste Kraft mit einem Anteil von 34,5 Prozent. Weniger als die Hälfte aller Wahlberechtigten Sachsen nahm vor fünf Jahren an der Europawahl teil.