Papenburg

Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" vor Ems-Überführung

26.05.2019, 01:44 Uhr | dpa

Die Meyer-Werft in Papenburg überführt in der Nacht zum Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr ein neues Kreuzfahrtschiff über die aufgestaute Ems zur Nordsee. Die "Spirit of Discovery" soll am heutigen Sonntagabend gegen 22.00 Uhr aus der Dockschleuse in den Fluss einfahren. Das 236 Meter lange Schiff wird laut Werft rückwärts von zwei Schleppern gezogen. Nach 40 Kilometern Fahrt soll der Neubau am Montag gegen 8.00 Uhr durch die Seeschleuse in den Binnenhafen von Emden einlaufen und dort festmachen. Der Schleppvorgang hänge aber von Wetter, Wind und Wasserstand ab. Im März hatte die wesentlich größere "Spectrum of the Seas" (347 Meter Länge) die Fahrt über die Ems absolviert.