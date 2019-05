Hamburg

Baseball-Stealers feiern Siege gegen Cologne Cardinals

26.05.2019, 10:06 Uhr | dpa

Die Hamburg Stealers können in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga weiterhin auf die Playoff-Teilnahme hoffen. Am Samstag gelangen der Mannschaft von Trainer David Wohlgemuth im Ballpark Langenhorst zwei Siege gegen die Cologne Cardinals. Im ersten Spiel gab es ein 10:1 für die Hanseaten, die zweite Partie entschieden die Gastgeber mit 6:0 für sich. In der Tabelle liegen die Stealers weiter auf dem fünften Rang.

"Wir haben beide Spiele verdient gewonnen", sagte Cheftrainer David Wohlgemuth. "Besonders hervorheben möchte ich Kevin Riello, der sich ja am Freitag die Nase gebrochen hat. Ich kann nur den Hut davor ziehen, dass er trotzdem gespielt und seine Sache wieder sehr gut gemacht hat."

Der Pitcher stand die ersten fünf Innings im ersten Duell auf den Wurfhügel und wurde dann von Simon Bäumer abgelöst. Bereits am Donnerstag müssen die Stealers beim Tabellensiebten Bremen Dockers antreten.