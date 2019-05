Bremen

Landtagswahl in Bremen angelaufen

26.05.2019, 10:20 Uhr | dpa

Im kleinsten deutschen Bundesland Bremen ist die Landtagswahl ohne Probleme angelaufen. Seit 8.00 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Rund 478 000 Frauen und Männer können bis 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben und über die Zusammensetzung der Bürgerschaft entscheiden. Gewählt werden darf ab 16 Jahren.

Umfragen zufolge muss die seit mehr als 70 Jahren allein oder in Koalitionen regierende SPD mit starken Stimmverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU kann sich dagegen Hoffnungen auf einen Regierungswechsel machen. Die Abstimmung in Bremen ist bundesweit die erste Landtagswahl in diesem Jahr. Im Herbst wird in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt.