Mönchengladbach

Feuerwehr rettet geschwächten Rehbock von Baustelle

26.05.2019, 11:47 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat in Mönchengladbach einen Rehbock von einer Baustelle gerettet. Passanten bemerkten das Tier, das in einer Baugrube lag, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Als die Einsatzkräfte am Samstagabend eintrafen, versuchte das Reh zunächst über die Baustelle zu flüchten. Es ließ sich dann aber leicht mit einem Netz einfangen. Das Tier sei vermutlich wegen einer Krankheit geschwächt gewesen, hieß es von der Feuerwehr. Es wurde anschließend zu einem Tierarzt gebracht. Wie es dem Rehbock geht, war am Sonntag ungeklärt.