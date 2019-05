Kefenrod

Halbe Million Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses

26.05.2019, 11:53 Uhr | dpa

Beim Brand eines Wohnhauses in Kefenrod- Hitzkirchen ist ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, verhinderte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag bei dem Einsatz im Wetteraukreis ein komplettes Niederbrennen des Gebäudes. Die Flammen zerstörten eine Garage und zogen das Haus sowie drei Autos in Mitleidenschaft. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursache des Brandes war zunächst ungeklärt.