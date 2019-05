Berlin

Randalierer schlägt Tramfahrer Bierflasche auf den Kopf

26.05.2019, 15:11 Uhr | dpa

Ein Randalierer hat einem Tramfahrer in Berlin-Marzahn mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Der 40 Jahre alte Fahrer wurde verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Vor der Attacke in der Nacht zum Sonntag soll der Angreifer den Zug der Linie M6, den das Opfer fuhr, an der Endhaltestelle Riesaer Straße/Geithainer Straße im Ortsteil Hellersdorf mit Steinen aus dem Gleisbett beworfen und die Frontscheibe beschädigt haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter nach den Steinwürfen an der Haltestelle Alte Hellersdorfer Straße in die Bahn zugestiegen sein. Der Tramfahrer erkannte ihn wieder und fuhr bis zum Betriebshof in der Landsberger Allee. Als er den Mann dort ansprach und aufforderte, auf die alarmierten Polizisten zu warten, sei dieser laut geworden und habe zugeschlagen. Der Angreifer floh. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung.