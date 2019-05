Dresden

Dixieland Festival Dresden zählt knapp 400 000 Besucher

26.05.2019, 15:30 Uhr | dpa

Dresden bleibt für den Dixie-Jazz in Europa das Maß aller Dinge: Zum Abschluss des Internationalen Dixieland Festivals in der Elbstadt strömten am Sonntagvormittag rund 3000 Fans in den Großen Garten, Zehntausende wurden am Nachmittag noch bei der Straßenparade aller Bands in der Innenstadt erwartet. Wie die Veranstalter mitteilten, besuchten insgesamt bis zu 400 000 Menschen die Konzerte. Damit ist Dresden das größte Dixie-Festival in Europa.

"Wir sind alle beeindruckt vom Dresdner Publikum und den vielen Fans unseres Festivals; sie halten uns schon 49 Jahre die Treue. Das diesjährige Festival hat neue Maßstäbe gesetzt und ist eine gelungene Generalprobe für unser Jubiläumsfestival im nächsten Jahr", erklärte Festivalchef Joachim Schlese. Ein besonderes Highlight sei die Jazz- Gala in der Ballsportarena gewesen, bei der jede Band mehrere Zugaben spielen musste: "Zur Abschluss-Session jazzten knapp 100 Musiker bei Standing Ovations auf der Bühne."

Den Förderpreis des Festivals erhielt der junge Pianist Dan Popek aus Baden-Württemberg. In diesem Jahr spielten Bands aus elf Ländern in Dresden, darunter aus Spanien, Portugal, Italien und Großbritannien. Bei 40 Konzerten wurden 190 Stunden Hot-Jazz, Swing, Blues und Boogie Woogie geboten.

Das 50. Festival findet vom 17. bis 24. Mai 2020 in Dresden statt. Am 7. Oktober gibt es zudem ein Sonderkonzert. Dann feiert der Kulturpalast Dresden seinen 50. Geburtstag. Dort war das Jazzfest einst entstanden.