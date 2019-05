Uetze

Bordell-Wohnwagen brennt aus

26.05.2019, 16:22 Uhr | dpa

Ein Bordell-Wohnwagen ist am Samstag in der Region Hannover in Brand geraten und komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Feuers nicht besetzt war, teilte die Polizei am Sonntag mit. Passanten hatten den Brand an der Bundesstraße 214 bei Uetze entdeckt und gemeldet. Obwohl die Feuerwehr schnell am Ort war, konnte sie nicht verhindern, dass der Wohnwagen ein Opfer der Flammen wurde. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.