München

Bayerns Basketballer erreichen Playoff-Halbfinale

26.05.2019, 19:54 Uhr | dpa

Der FC Bayern München hat in den Playoffs der Basketball-Bundesliga frühzeitig das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag Spiel drei der Viertelfinalserie gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 87:77 (42:40) und setzte sich in dem Best-of-Five-Format somit klar mit 3:0 durch. Bester Münchner war Nationalspieler Danilo Barthel mit 16 Punkten und sechs Rebounds, punktbester Löwe war Christian Sengfelder mit 18 Zählern.

Im Halbfinale treffen die Bayern auf RASTA Vechta oder Brose Bamberg. Der Aufsteiger aus Vechta führt nach drei Spielen gegen den Ex-Serienmeister überraschend mit 2:1.

Die Münchner kamen vor 5419 Zuschauern im heimischen Audi Dome stark in die Partie und lagen im ersten Viertel bereits mit 17 Punkten vorn (28:11). Doch Braunschweig konnte sich trotz des Ausfalls von Topscorer DeAndre Lansdowne zur Pause bis auf zwei Punkte zurückkämpfen.

Die Löwen spielten vor den Augen ihres Investors, NBA-Profi Dennis Schröder, auch in der zweiten Halbzeit gut mit und konnten im dritten Viertel sogar erstmals die Führung übernehmen (61:59). Letztlich machte aber der große Favorit aus München den Sieg und somit das vorzeitige Erreichen des Halbfinals perfekt.