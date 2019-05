Magdeburg

Linken-Landeschef: "Schlechtes Ergebnis aufarbeiten"

26.05.2019, 20:09 Uhr | dpa

Andreas Höppner, Landesvorsitzender der Partei Die Linke in Sachsen-Anhalt. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild (Quelle: dpa)

Linken-Landeschef Andreas Höppner hat sich enttäuscht vom Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl in Sachsen-Anhalt gezeigt. "Das muss man nicht schönreden, das ist ein schlechtes Ergebnis", sagte Höppner am Sonntagabend. Die Linke landete Zwischenergebnissen zufolge in Sachsen-Anhalt mit deutlichen Verlusten hinter CDU und AfD auf Platz drei. Nach Auszählung von rund 1000 der 2488 Wahlbezirke lag die Partei bei etwa 14 Prozent.

Höppner kündigte an, das schlechte Wahlergebnis werden in den kommenden Tagen intensiv aufgearbeitet. Man müsse darüber reden, warum die Linke mit ihren Themen nicht durchgedrungen sei und von den Verlusten von CDU und SPD nicht habe profitieren können.

Ersten bundesweiten Prognosen zufolge mussten CDU und SPD bundesweit bei der Europawahl deutliche Verluste hinnehmen. Die Grünen konnten ihre Ergebnis stark verbessern und landeten auf Platz zwei. Die FDP und die AfD konnten demnach leicht zulegen, die Linke verlor leicht. Die bundesweite Wahlbeteiligung machte einen deutlichen Sprung und lag nach ersten Prognosen bei 59 bis 60 Prozent. Vor fünf Jahren hatte sie bei 48,1 Prozent gelegen.