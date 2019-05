Bremen

FDP-Kandidatin Steiner: Fokus auf "Gemeinsamkeiten"

26.05.2019, 20:12 Uhr | dpa

Die Bremer FDP-Spitzenkandidatin Lencke Steiner blickt Gesprächen mit CDU und Grünen optimistisch entgegen. "Ich bin gespannt, was kommt", sagte Steiner am Sonntagabend. Auf inhaltliche Differenzen mit den Grünen wollte sie nicht eingehen: "Ich fokussiere mich eher auf die Gemeinsamkeiten." Die gebe es zum Beispiel beim Thema Bildung. Die Bremer CDU will Grünen und FDP schon in der kommenden Woche Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung anbieten. Das sagte der Vizelandesvorsitzende Jens Eckhoff am Sonntagabend in Bremen.