Nienburg/Weser

Kohlmeier bleibt Landrat in Nienburg

26.05.2019, 23:03 Uhr | dpa

Detlev Kohlmeier (parteilos) bleibt Landrat im Landkreis Nienburg. Kohlmeier, der ohne Gegenkandidaten antrat, erhielt am Sonntag 81,4 Prozent der Stimmen. Fast 100 000 Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen, die Wahlbeteiligung lag bei 54 Prozent. Der 58-jährige Verwaltungswirt ist seit 2011 Landrat in Nienburg und tritt nun seine zweite Amtszeit an. Zuvor war er Gemeindedirektor und hauptamtlicher Bürgermeister in Marklohe. CDU, SPD, Grüne und Wählergemeinschaft hatten sich geschlossen hinter Kohlmeier gestellt. Kohlmeier hatte bereits angekündigt, sich verstärkt um den Breitbandausbau, den Erhalt der Infrastruktur und den Ausbau von neuen Formen der Mobilität kümmern zu wollen.