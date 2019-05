Wiesbaden

CDU bei Europawahl stärkste Kraft: Grüne auf Platz zwei

26.05.2019, 23:22 Uhr | dpa

Die Grünen haben bei der Europawahl auch in Hessen die SPD als zweite Kraft abgelöst. Die Grünen errangen am Sonntag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis landesweit 23,4 Prozent der Stimmen und legten damit zweistellig zu. Stärkste Kraft wurde trotz Verlusten die CDU, die auf 25,8 Prozent kam. Das waren 4,8 Prozentpunkte weniger als bei der Europawahl 2014. Die SPD erlitt mit 11,9 Punkten einen zweistelligen Verlust und rutschte auf nur noch 18,4 Prozent ab.

Es folgen AfD mit 9,9 Prozent (plus 0,8), Linke mit 4,4 Prozent (minus 1,2) und FDP mit 6,4 Prozent (plus 2,3). Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 58,5 Prozent, das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2014 von 16,3 Prozentpunkten. Zur Wahl aufgerufen waren rund 4,7 Millionen Hessen. 40 Parteien und sonstige politische Vereinigungen hatten ihre Kandidaten ins Rennen geschickt. Auch rund 400 000 in Hessen lebende Unionsbürger konnten sich an der Wahl beteiligen.

Bei der vorangegangenen Europawahl 2014 hatte die CDU mit 30,6 Prozent die meisten Stimmen bekommen, knapp vor der SPD (30,3 Prozent) und den Grünen (12,9 Prozent). Dahinter landeten AfD (9,1) Linke (5,6) und FDP (4,1). Gewählt wurden damals sechs Bewerber, die ihren Wohnsitz in Hessen haben.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte in einer ersten Reaktion auf das bundesweite Ergebnis betont, die CDU sei stärkste Kraft geworden, sei aber hinter ihrem Anspruch zurückgeblieben. Die entscheidende Rolle habe das Thema Klimaschutz gespielt. Die Partei müsse sich nun "intensiv Gedanken machen, wie unsere Antwort aussieht". Auch SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel nannte den Klima- und Umweltschutz das wichtigste Thema für die Wähler, doch sprächen sie seiner Partei dabei keine Kompetenz zu.