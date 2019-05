Hannover

Ex-SPD-Chef Gabriel kandidiert nicht mehr für den Bundestag

26.05.2019, 23:46 Uhr | dpa

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel will bei der nächsten Wahl nicht erneut für den Bundestag kandidieren. "Ich werde 2021 gewiss nicht noch einmal antreten", sagte er am Sonntag in der ARD-Sendung "Anne Will". Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, Gabriel habe bereits Anfang Mai die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände in Niedersachsen über seine Entscheidung unterrichtet.

Gabriel sagte, er habe seiner Partei rechtzeitig die Möglichkeit geben wollen, einen Nachfolger in seinem niedersächsischen Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel zu finden, in dem er mehrfach direkt gewählt wurde. Gabriel gehört dem Bundestag seit 2005 an. Er war während seiner mehr als 40-jährigen politischen Karriere unter anderem niedersächsischer Ministerpräsident, SPD-Vorsitzender, Vizekanzler und Bundesaußenminister.

Heute ist er nur noch einfacher Abgeordneter ohne besondere Funktion in der Fraktion. Der 59-Jährige betonte aber, dass er auch nach seinem Rückzug aus dem Bundestag der SPD treu bleiben wolle. "Ich bleibe schon an Bord und ich mache auch weiter Politik für die SPD."