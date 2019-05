Ingelheim am Rhein

Neue Kampagne zu Organspende soll jüngere Menschen ansprechen

27.05.2019, 02:06 Uhr | dpa

Eine neue Aufklärungskampagne zum Thema Organspende in Rheinland-Pfalz soll gezielt junge Menschen ansprechen. Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wird sie heute in einer Fahrschule in Ingelheim vorstellen. Der Hintergrund ist, dass der Fahrlehrerverband dem Ministerium zufolge an der Kampagne beteiligt ist. So soll etwa künftig auch in Fahrschulen Infomaterial ausliegen.

Die Zahl der Organspenden verharrt seit Jahren in ganz Deutschland auf niedrigem Niveau. Bätzing-Lichtenthäler hatte sich vor einiger Zeit für eine Kultur der Organspende in den Krankenhäusern und in der Bevölkerung ausgesprochen.