Magdeburg

CDU kann mit Kommunalwahlergebnis zufrieden sein

27.05.2019, 05:29 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts CDU-Chef Holger Stahlknecht hat die Ergebnisse bei der Kommunalwahl als Beleg für die starke Verankerung seiner Partei bewertet. Die CDU liege bei den Abstimmungen für die Parlamente der kreisfreien Städte sowie der Landkreise mit großem Abstand vorn, sagte er in der Nacht zu Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem habe sie bei der Kommunalwahl ein besseres Ergebnis erzielt als bei der Wahl zum Europaparlament. Das Unions-Ergebnis für Brüssel hatte Stahlknecht am Sonntag enttäuscht aufgenommen. Es werde den eigenen Ansprüchen nicht gerecht.

"Mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen können wir unter dem Strich zufrieden sein", so Stahlknecht. Die leichten Verluste ließen sich mit dem allgemeinen Bundestrend erklären. Der CDU-Chef will die Ergebnisse am Montagabend in Magdeburg mit seinen Vorstandskollegen auswerten. Klar sei bereits, dass sich die Partei künftig mehr Themen annehmen müsse, die junge Menschen interessierten. "Das Land muss moderner werden und wir müssen das auch", sagte Stahlknecht. Als Beispiele nannte er die Klimaschutz- und Umweltpolitik, aber auch eine stärkere Förderung der Start-Up-Kultur.