Hannover

Neun Europa-Abgeordnete aus Niedersachsen

27.05.2019, 08:03 Uhr | dpa

Niedersachsen ist künftig mit neun Abgeordneten im Europaparlament vertreten. Das teilte die Landeswahlleitung am Montag in Hannover mit. Damit hat das Bundesland bei der Wahl am Sonntag einen Abgeordneten in Brüssel eingebüßt. Für die CDU schafften David McAllister, Jens Gieseke und Lena Düpont den Sprung ins Europaparlament. Die niedersächsische SPD ist dort künftig wie bisher mit Bernd Lange und Tiemo Wölken vertreten. Die Grünen sind künftig mit Katrin Langensiepen und Viola von Cramon-Taubadel auf europäischer Ebene dabei. Einziger FDP-Vertreter ist der bisherige Landtagsabgeordnete Jan-Christoph Oetjen. Für die Tierschutzpartei zog Martin Buschmann in das Europaparlament ein.