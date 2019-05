Hannover

Seefried: Haben junge Menschen nicht ausreichend erreicht

27.05.2019, 10:02 Uhr | dpa

Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Europawahl hängt aus Sicht des niedersächsischen Generalsekretärs Kai Seefried mit dem Verlust der Nähe zur jungen Generation zusammen. "Wir haben junge Menschen nicht ausreichend erreicht", sagte Seefried am Montag in Hannover. "Wir müssen mehr ihre Themen ansprechen." Themen wie Klimaschutz müsse die CDU authentisch aufgreifen, ohne anderen Parteien hinterherzulaufen.

Bei den Bürgermeister- und Landratswahlen habe die CDU am Sonntag in 36 Kommunen gewonnen, die SPD nur in 16 Kommunen, sagte Seefried. "Die kommunale Ebene hat gestern die CDU Niedersachsen deutlich gestärkt." Ziel der Partei sei es, im November auch die Oberbürgermeisterwahl in Hannover zu gewinnen und dort die SPD nach mehr als 70 Jahren abzulösen.