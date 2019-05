Hannover

Grüne: Unsere Themen sind bei den Menschen angekommen

27.05.2019, 10:21 Uhr | dpa

Die Grünen in Niedersachsen sehen sich nach dem Erfolg bei der Europawahl auch landespolitisch gestärkt. Die Partei habe in Niedersachsen noch besser abgeschnitten als bundesweit, sagte der Landesvorsitzende Hans-Joachim Janßen am Montag in Hannover. "Die zentralen grünen Themen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen."

Landeschefin Anne Kura sagte: "Wir haben gesagt, wir wollen die Europawahl zur Klimawahl machen, das ist uns gelungen." Das starke Abschneiden in den niedersächsischen Großstädten mache der Partei auch Mut für die Oberbürgermeisterwahl in Hannover im November. Bei einem konsequenten Wahlkampf habe die Partei Chancen, das Spitzenamt im Rathaus für sich zu gewinnen, sagte Janßen. Er wies auch auf einen beständigen Mitgliederzuwachs hin, täglich gebe es Neuanmeldungen.

Die Grünen erzielten am Sonntag in Niedersachsen 22,6 Prozent und verdrängten damit die SPD vom zweiten Platz. Bundesweit erreichten die Grünen 20,5 Prozent.