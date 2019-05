Wiesbaden

Hessen: Voraussichtlich sieben Abgeordnete im EU-Parlament

27.05.2019, 11:36 Uhr | dpa

Im künftigen Europa-Parlament sitzen voraussichtlich sieben Abgeordnete mit einem Wohnsitz in Hessen. Das teilte eine Sprecherin des Landeswahlleiters am Montag in Wiesbaden mit. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wurden zwei CDU-Politiker aus Hessen gewählt, Michael Gahler und Sven Simon. Für die SPD zieht Udo Bullmann in das EU-Parlament ein, für die Grünen Martin Häusling. Die AfD-Vertreterin Christine Anderson hat ebenso ihren Wohnsitz in Hessen wie Nicola Beer von der FDP und Engin Eroglu von den Freien Wählern.

In der zurückliegenden Wahlperiode war Hessen noch mit sechs Abgeordneten vertreten gewesen: Jeweils zwei von CDU und SPD sowie jeweils einer von den Grünen und den Piraten.