Notarzteinsatz bei Schulausflug: Reisebus wird untersucht

27.05.2019, 11:36 Uhr | dpa

Nach mehreren Notfällen bei einem Schulausflug in Mittelhessen soll nun ein Gutachter die Ursache ermitteln. Er werde untersuchen, warum Schüler und eine Lehrerin bei einer Busfahrt am Freitag starke Kreislaufprobleme bekamen. "Es steht im Raum, dass die Klimaanlage defekt war", sagte eine Sprecherin der Polizei in Gießen am Montag. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer. Ob ein technischer Defekt vorlag, werde man voraussichtlich in den nächsten Tagen klären können.

Der Bus war am Freitag mit 56 Schülern im Alter von etwa zwölf Jahren und vier Betreuern im nordhessischen Bad Karlshafen in Richtung Süden gestartet. Bei Bad Hersfeld mussten zwei Schüler ins Krankenhaus gebracht werden. Als weitere Probleme auftraten, verließen die Kinder und Betreuer bei Grünberg (Kreis Gießen) den Bus. Sie wurden auf einem Autobahnrastplatz vom Notarzt behandelt, eine Lehrerin kam ins Krankenhaus.

Der Busfahrer fuhr laut Polizei zunächst aus unbekannten Gründen ohne Fahrgäste weiter. Die Ermittler fanden bei dem 72-Jährigen später keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit. Die Staatsanwaltschaft stellte den Bus sicher. Laut Polizei haben Kinder und Betreuer die Krankenhäuser wieder verlassen und sind zuhause.