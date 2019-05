Berlin

Vierjähriger Skateboardfahrer auf Parkplatz schwer verletzt

27.05.2019, 11:50 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: D. Bockwoldt/Archiv (Quelle: dpa)

Bei einem Unfall mit einer 80-jährigen Autofahrerin ist ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau am Sonntag auf einen Parkplatz in Zehlendorf, wo der Junge mit einem Skateboard unterwegs war. Dabei erfasste sie ihn. Der Junge erlitt Bein- und Rumpfverletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Laut einer Sprecherin ermittelt die Polizei zum genauen Unfallhergang.